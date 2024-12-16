رئيس وزراء اليونان: المجتمع الدولي يبذل أقصى ما يمكن لتأكيد احترام وقف إطلاق النار في لبنان

(د ب أ)

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده والمجتمع الدولي يبذلان أقصى ما يمكن لتأكيد احترام وقف إطلاق النار في لبنان والقرار 1701.

وأكد رئيس وزراء اليونان - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بعد لقائهما في بيروت، بعد ظهر اليوم الإثنين، "أن المجتمع الدولي واليونان يبذلان أقصى ما يمكن القيام به لتأكيد احترام وقف إطلاق النار، والقرار الاممي الرقم1701 الذي يضمن سيادة لبنان الكاملة على الأراضي اللبنانية، وتوفير الشروط للأمن والسلام المستدام لشعبه".

وقال " إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل اتاح وفر أول نظرة أمل منذ فترة طويلة، ونحن نرحب بذلك بارتياح كبير وبجهود الوساطة التي قلدتها الولايات المتحدة وفرنسا والنتيجة أدت إلى هذا التطور وتطبيقه بالكامل أساسي ومهم من الجهتين لأن الشعبين من الجهتين يحق لهم العيش بكرامة وأمان".

وشدد رئيس وزراء اليونان على " أن اليونان كانت وستبقى شريكا كاملا في جهود إعادة بناء لبنان".

وأشار إلى أن "اليونان تتشارك مع لبنان صداقة قوية"، آملا "انتخاب رئيس جديد للبنان ونؤكد للشعب اللبناني أن بلادنا تقف إلى جانبه".

من جهته جدد ميقاتي" تأكيد أهمية التقيد بالإجراءات المتخذة لوقف إطلاق النار وضمان استمراريتها، وخاصة التنفيذ الكامل للقرار 1701".

وأضاف ميقاتي " أكدنا على الدور الهام للجيش اللبناني في هذا المجال وعبّر الرئيس عن استعداد بلاده للعمل على تأمين احتياجات

الجيش اللبناني وفقاً للوائح مفصلة وهو الموضوع الذي بحثه قائد الجيش ورئيس أركان الجيش اليوناني".

واعتبر أن "انضمام اليونان للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي عن عامي 2025 و2026، سيساعد في إيصال الصوت اللبناني والدفاع عن حق بلدنا في السلم والاستقرار، ووقف العدوان الاسرائيلي عليه".

وقال " بحثنا بملفات التعاون الثنائي والعلاقات المميزة التي تربط بلدينا وأوجه التشابه الكثيرة بينهما. وبحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقيات ثنائية اقتصادية وتجارية بين البلدين تسهم في تعزيز العلاقات وتقويتها ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية استناداً إلى الأزمة المتشابهة التي مرت بها اليوانان وتجاوزتها".

وشدد على أن "رئيس وزراء اليونان أبدى استعداد بلاده لدعم الجيش، وطلبت منه إفادة لبنان بالخبرات الاقتصادية وخطط التعافي المالي ونعول على جهود اليونان الصادقة لدعم لبنان في المجالات كافة".

كان رئيس الحكومة اليونانية قد وصل قبل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) في زيارة التقى خلالها بالإضافة إلى ميقاتي، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.