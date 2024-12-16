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رغم انتهاء البحث.. تركيا تُرسل فرق إنقاذ للبحث عن معتقلين في سجن صيدنايا

03:41 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

سجن صيدنايا العسكري

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(مصراوى)

أعلنت رئاسة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، اليوم الاثنين، أنها سترسل فرق إنقاذ إلى سجن صيدنايا العسكري في سوريا، بهدف البحث عن أشخاص يُعتقد أنهم محتجزون في أقبية وزنازين تحت الأرض، وذلك حسبما وأكد المتحدث باسم الوكالة ذلك في تصريح لوكالة “فرانس برس”.

وقال مستشار العلاقات الإعلامية في “آفاد” كبلاي أوزيورت، إن رئيس الوكالة، أوكي ميميش، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا من أمام السجن للإعلان عن تفاصيل عمليات البحث.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 80 عنصرًا من فرق الإنقاذ والإغاثة التابعة لـ"آفاد"، مزودين بمعدات بحث متطورة، في العمليات التي تهدف للكشف عن أي ناجين محتملين داخل السجن.

ورغم ما يثار حول وجود أقبية سرية، أكدت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أن المبنى لا يحتوي على طوابق تحت الأرض. السجن، الواقع شمالي العاصمة دمشق، كان مسرحًا لانتهاكات حقوقية واسعة، ووصفت منظمة العفو الدولية سابقًا بـ”المسلخ البشري”.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري، قد أنهت الثلاثاء الماضي عمليات البحث عن معتقلين داخل السجن، قائلة إنه لا يوجد أي زنازين غير مكتشفة داخل السجن العسكري.

وتقدر "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" أن أكثر من 30 ألف معتقل قضوا في السجن بين عامي 2011 و2018، نتيجة التعذيب، الإعدام، أو الإهمال الطبي.

تركيا سجن صيدنايا سوريا كبلاي أوزيورت أوكي ميميش
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