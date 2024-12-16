صفحة الرئاسة السورية السابقة تعيد نشر "بيان الأسد" المنسوب بعد حذفه (محدث)

وكالات

أعادت صفحة الرئاسة السورية السابقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر البيان المنسوب للرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

وكانت الرئاسة الروسية السابقة، قد حذفت البيان المنسوب للأسد، اليوم الإثنين، بعد أقل من ساعة على نشره، من العاصمة الروسية موسكو.

وقالت صفحة الرئاسة السورية السابقة، إنه "بعد عدة محاولات غير ناجحة لنشر هذا البيان عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كانت الطريقة الوحيدة المتاحة هي نشره على منصات التواصل الإجتماعي لرئاسة الجمهورية السابقة".

ونفى الأسد في البيان الذي نسب له، أنه لم يفر من سوريا وفق مخطط مقرر مسبقا، إذ قال "لم أغادر سوريا بشكل مخطط له كما أشيع، بل بقيت في دمشق حتى صباح 8 ديسمبر".

وأضاف البيان أنه "مع تمدد الفصائل المسلحة داخل دمشق انتقلت بتنسيق مع الروس لقاعدة حميميم لمتابعة الأعمال القتالية".

وتابع البيان قائلًا "مع تمدد الإرهاب في سوريا، ووصوله العاصمة دمشق مساء السبت 7 ديسمبر 2024، بدأت الأسئلة تطرح عن مصير الرئيس ومكانه، وسط سيل من اللغط والروايات البعيدة عن الحقيقة وبما شكل إسناداً لعملية تنصيب الإرهاب الدولي ثورة تحرر السورية"، على حد وصفه.

وأوضح "في لحظة تاريخية فارقة من عمر الوطن ينبغي أن يكون فيها للحقيقة مكان، فإن ثمة ما يستدعي توضيحه عبر بيان مقتضب، لم تسمح تلك الظروف وما تلاها من انقطاع تام للتواصل لأسباب أمنية بالإدلاء به، والذي لا يغني بنقاطه المختصرة عن سرد تفاصيل كل ما جرى لاحقاً، حين تسنح الفرصة".