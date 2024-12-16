بينهم نساء وأطفال.. جرائم نهب وحرق للبيوت داخل مجمع سكني قرب دمشق (فيديو)

وكالات

بعدما سقط نظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، وسيطرة الفصائل المسلحة، عمت حالة من الفوضى سوريا، وهو ما استغله اللصوص للقيام بعمليات نهب في دمشق.

وجراء هذا انتشرت قوة مسلحة تابعة للفصائل السورية، أمس الأحد في قرية الحسينية جنوب شرق دمشق، لوقف عمليات النهب التي اجتاحت مجمعًا سكنيًا في المنطقة.

وسرق مجموعة من اللصوص بينهم نساء وأطفال، بسرقة محتويات الشقق السكنية وإضرام النار في بعضها.

وعلى الرغم من محاولة الفصائل السورية تعزيز الأمن في العاصمة دمشق، فإن بعض المناطق شهدت حوادث نهب للممتلكات الخاصة وهجمات على مقرات أمنية وحكومية.

قوة تابعة للادارة السورية الجديدة تتدخل لوقف عمليات نهب استهدفت المنازل في مجمع سكني بقرية حسينية جنوب شرق دمشق#شاهد_الشرق_الأوسط #صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى pic.twitter.com/6BCuHiWm2r — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) December 15, 2024

وحسب شهادات السكان، نهب اللصوص الأثاث، والنوافذ، والطعام، الأسلاك النحاسية، وكل ما استطاعوا حمله وسرقته من الشقق السكنية في المجمع، الذي يضم منازل لضباط وجنود عسكريين سابقين.

وأطلقت الفصائل السوري’، النار في الهواء لتفريق الحشود، مطالبة اللصوص الذين ما زالوا داخل المباني بتسليم أنفسهم. ورغم هروب بعض هؤلاء ومعهم المسروقات، تمكنت القوة من اعتقال نحو عشرة أشخاص.

وأفادت تقارير محلية بأن بعض اللصوص ألقوا قنابل يدوية داخل الشقق السكنية قبل إشعال النار فيها، مما زاد من حجم الأضرار.