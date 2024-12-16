روسيا تُحذر: ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان "خطوة غير مقبولة"



(وكالات)

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان يعد "أمرًا غير مقبول".

وتزامن التحذير الروسي مع تصريحات من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أصدر أوامر للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة على الحدود السورية، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسيطرة الفصائل السورية المسلحة على السلطة.



وكان الجيش الإسرائيلي قد احتل جبل الشيخ الاستراتيجي في مرتفعات الجولان، والذي يبعد بضعة كيلومترات عن العاصمة السورية دمشق، كما يُتيح لإسرائيل فرصة مراقبة تفاصيل أربع دول عربية، وهم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

وفي تصعيد آخر، كشف مكتب نتنياهو أمس عن موافقته على خطة توسعة المستوطنات في الجولان، معلنًا أن "إسرائيل ستواصل السيطرة على الجولان وتوسيع الاستيطان هناك".