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ليتوانيا توسع عقوباتها ضد القيادة في جورجيا

01:19 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

علم جورجيا

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ريجا- (د ب أ)

وسعت ليتوانيا من عقوبتها على القيادة في تبليسي في ظل العنف ضد المتظاهرين المؤيدين لأوروبا في جورجيا، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب إستونيا.

وقالت وزارة الخارجية في فيلنيوس اليوم الاثنين إنه تم فرض إجراءات عقابية ضد 17 فردا إضافيا، مسؤولين عن قمع الاحتجاجات في جورجيا.

ومن بين هؤلاء الأفراد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، وهو مثل بقية من تضمهم القائمة، ممنوعين من دخول الدول العضوة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبهذه الخطوة، تحذو ليتوانيا حذو استونيا، التي فرضت في وقت سابق عقوبات على 14 من الساسة في جورجيا. كما طالبت الدولتان الدول الأوروبية الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة.

وتشهد جورجيا احتجاجات ضد الحزب الحاكم منذ نهاية أكتوبر الماضي، تفاقمت في ظل إرجاء كوباخيدزه لمفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2028. وهذا القرار أدى لاندلاع أعمال شغب ووقوع إصابات واعتقال المئات.

ليتوانيا جورجيا إيراكلي كوباخيدزه
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