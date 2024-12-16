فيديو صادم.. حقيقة القبض على مدير سجن صيدنايا وتعذيبه في سوريا

القاهرة- مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال شخص على يد مجموعة من الفصائل السورية المسلحة والأهالي، وسط مزاعم أنه مدير سجن صيدنايا في سوريا طلال مخلوف، فما حقيقته.

وبالبحث تبين أن الشخص الذي تم اعتقاله متورط في أعمال قتل وتعذيب بحق السوريين، وليس مدير سجن صيدنايا كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالبحث العكسي، تبين أن الشخص في مقطع الفيديو، تم اعتقاله وهو من المتورطين في أعمال قتل وتعذيب بحق السوريين، وليس مدير سجن صيدنايا.

جابوها واجت ويانا تم مسك مدير السجن ..!! *قوات الحكومة السورية تلقي القبض على مدير سجن صيدنايا وهو من مدينة جبلة* pic.twitter.com/XCd4Mfua4y — التميمي ابو حسن (@altmymyabwhsn1) December 15, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو بشكل واسع بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة وسقوط النظام بعد هروب الرئيس السوري بشار الأسد.

كما تم إطلاق سراح السجناء من السجون السورية، والتي من أبرزها سجن صيدنايا في دمشق، والذي كان محل جدل خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعرض الآلاف من السوريين إلى التعذيب والضرب والحرمان من الطعام والماء والدواء والصرف الصحي الأساسي، فضلًا عن إعدام الآلاف في عمليات شنق جماعية بعد محاكمات صورية، حسب ما أوردته منظمات حقوق الإنسان.