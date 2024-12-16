زعيم حزب السلطة الحاكم في كوريا الجنوبية يتنحى من منصبه

(وكالات)

أعلن زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، استقالته من منصبه بعد تصاعد الأزمة السياسية داخل الحزب، إثر تصويت الجمعية الوطنية لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول.

وحظي قرار عزل يون بموافقة 204 أصوات مقابل 85، وذلك بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي، صرح هان: "أصبح من المستحيل أداء مهامي كرئيس للحزب بسبب انهيار المجلس الأعلى. لذلك، قررت التنحي عن القيادة".

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في البداية، أبدى هان إصراره على الاستمرار في قيادة الحزب، لكنه واجه ضغوطًا متزايدة عقب إعلان جميع أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين، المحسوبين على تياره، نيتهم الاستقالة.

في أعقاب استقالة هان، تولى كوون سيونغ-دونغ، زعيم الكتلة البرلمانية المنتخب حديثًا، مهام الرئيس المؤقت للحزب.

وسيتمتع كوون بصلاحية تعيين رئيس جديد للجنة القيادة الطارئة لإدارة الحزب خلال هذه المرحلة الحساسة.



ويواجه الرئيس يون، اتهامات جنائية خطيرة تتضمن "التمرد"، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما مُنع من مغادرة البلاد، كما شملت الإجراءات العقابية توقيف وزير الدفاع السابق ومسؤولين حكوميين آخرين.

ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية، يعتزم فريق الادعاء إصدار أمر استدعاء جديد للرئيس يون بعدما رفض التعاون في تحقيق أولي، أمس الأحد بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية.