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"صاحب مقولة روح الروح".. استشهاد خالد النبهان في قصف الاحتلال على النصيرات بغزة (فيديو)

11:04 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

خالد النبهان

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وكالات

استشهد صباح اليوم الإثنين، الشيخ خالد نبهان الملقب والمشهور بكلمك روح الروح، جراء قصف مدفعي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء الشيخ نبهان صاحب مقولة "ريم.. روح الروح" الشهيرة؛ جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم النصيرات.

واشتهر الجد خالد بعد انتشار فيديو له وهو يودع حفيدته الطفلة ريم، التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال لمنزله.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعيّة على قطاع غزة ، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

خالد النبهان مخيم النصيرات قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي
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