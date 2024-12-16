مصدر إسرائيلي يؤكد تقدم مفاوضات صفقة التبادل

وكالات

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع تأكيده، تقدم في مفاوضات صفقة التبادل، مشيرا إلى أنه قد تستكمل المباحثات بعد الأعياد اليهودية نهاية الشهر الجاري.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الأسبوع الجاري "قد يكون حاسما"، حيث من المتوقع أن ترد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على المقترح الذي تم تقديمه مؤخرا.

وأوضحت "القناة 12" الإسرائيلية، أن "التعتيم الشديد" الذي يفرض على الاتصالات الخاصة بالصفقة، يشير بشكل أو بآخر إلى أن ما يحدث خلف الكواليس "جدي".