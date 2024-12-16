المبعوث الأممي إلى سوريا يأمل في نهاية سريعة للعقوبات

وكالات

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات على سوريا من أجل أن تتضافر الجهود لبناء البلاد، مشددا على أن التغيير السياسي في سوريا سيقوم به السوريون.

ودعا بيدرسون من دمشق التي يزورها للمرة الأولى منذ سقوط النظام، إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، قائلا إنه يجب أن نرى عدالة ناجزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان أن يكون ذلك عبر نظام قضائي ذي مصداقية وأن لا تكون هناك أي أعمال انتقام.

وذكر أن من بين التحديات التي تواجهها سوريا، إعادة تشغيل المؤسسات وتفعيلها وتوفير الخدمات وسيادة القانون والأمن، وهي أمور هامة للغاية.

وأضاف، كلنا نعلم أن سوريا تمر بأزمة إنسانية كبرى وعلينا ضمان توفير مساعدات إضافية وبشكل فوري للشعب في سوريا ولـ اللاجئين.