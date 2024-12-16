لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المبعوث الأممي إلى سوريا يأمل في نهاية سريعة للعقوبات

10:21 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات على سوريا من أجل أن تتضافر الجهود لبناء البلاد، مشددا على أن التغيير السياسي في سوريا سيقوم به السوريون.

ودعا بيدرسون من دمشق التي يزورها للمرة الأولى منذ سقوط النظام، إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، قائلا إنه يجب أن نرى عدالة ناجزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان أن يكون ذلك عبر نظام قضائي ذي مصداقية وأن لا تكون هناك أي أعمال انتقام.

وذكر أن من بين التحديات التي تواجهها سوريا، إعادة تشغيل المؤسسات وتفعيلها وتوفير الخدمات وسيادة القانون والأمن، وهي أمور هامة للغاية.

وأضاف، كلنا نعلم أن سوريا تمر بأزمة إنسانية كبرى وعلينا ضمان توفير مساعدات إضافية وبشكل فوري للشعب في سوريا ولـ اللاجئين.

بيدرسون سوريا دمشق سقوط نظام الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان