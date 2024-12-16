بالتزامن مع رفع العلم الجديد.. واشنطن تدعو مواطنيها مغادرة سوريا نظرًا للأوضاع الحالية

وكالات

دعت الخارجية الأمريكية، كافة الأمريكيين إلى مغادرة الأراضي السورية، نظرًا للأوضاع الحالية، وذلك بالتزامن مع سماح الولايات المتحدة برفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن.

وأوضحت في بيان جديد نشر على موقعها، أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال متقلباً ولا يمكن التنبؤ به في ظل النزاع المسلح في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته العربية.

ودعت المواطنين الأمريكيين القادرين إلى المغادرة، أما غير القادرين على المغادرة فدعتهم إلى إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة.

وبحسب العربية، فإن السفارة السورية بواشنطن ستبقى مغلقة رغم السماح برفع العلم الجديد.

يذكر أن السفارة الأمريكية في دمشق كانت علقت عملياتها عام 2012، وحتى اللحظة.

وبالتالي لم تعد الحكومة الأمريكية قادرة على تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للأمريكيين المتواجدين في سوريا.

أتت تلك الدعوة فيما بدأت عدة دول، آثرت الحذر في بادئ الأمر، جهود فتح قنوات تواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا، من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، فضلا عن الأمم المتحدة، بعد أسبوع على سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

كما رحبت دول ومنظمات عدة بسقوط الأسد، لكنها أوضحت أنها تتريث في تعاطيها مع السلطات الجديدة بانتظار رؤية نهجها في إدارة البلاد وطريقة تعاملها مع الأقليات والنساء.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سابقا أن بلاده على تواصل مع كافة الأطراف السورية، من ضمنها "هيئة تحرر الشام" المصنفة من قبل الإدارة الأمريكية منظمة إرهابية.