زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقرر التنحي عن منصبه.. ما السبب؟

وكالات

قال زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، اليوم الإثنين، إنه سيتنحى عن منصبه، وسط تزايد الصراع الداخلي في الحزب في أعقاب تصويت البرلمان على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله.

وأدلى زعيم الحزب بهذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي، بعد إقرار مقترح مساءلة الرئيس السبت بموافقة 204 أصوات مقابل 85 صوتا، بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وفقا لما ذكرته الغد.

ورغم ردود الفعل العنيفة من جانب الحزب بسبب دعواته لمساءلة الرئيس يون، قال هان إنه لا يشعر بالندم على ذلك.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الإثنين، من أن المحققين في كوريا الجنوبية يعتزمون استدعاء الرئيس يون سوك يول لاستجوابه.

ووافق البرلمان السبت على مساءلته تمهيدا لعزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.

كما تم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أم لا.