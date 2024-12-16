المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس

وكالات

قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إنها بدأت أول اجتماع لها بشأن عزل الرئيس يون سيوك يول.

كان البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة، قد تعهد السبت الماضي، بعزل يون بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره لفترة قصيرة هذا الشهر، وفقا لسكاي نيوز.

وتم تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان سيجري عزله من منصبه أو إعادة صلاحياته الرئاسية.

وأمام المحكمة الدستورية مدة تصل إلى 180 يوما لإصدار حكمها في هذه القضية.