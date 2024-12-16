جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة الغربية

وكالات

اقتحم جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مدينتي نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية وسط تصعيد عمليات المداهمة والتحقيقات الميدانية.

تأتي تلك الحملة في إطار استمرار سلسلة التصعيد الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته الغد.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس من حاجز دير شرف غرب المدينة، واقتحم محلا للصرافة، في خطوات مستمرة ومتصاعدة منذ السابع من أكتوبر 2023 ضد النظام المصرفي الفلسطيني.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال حطم البوابة الرئيسية ويعمل على مصادرة مبالغ وأوراق مالية.

وفي مدينة قلقيلية، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية من المدخل الشرقي، وسط شن حملة مداهمات واسعة في عدة أحياء من المدينة أسفرت عن اعتقال شاب على الأقل.