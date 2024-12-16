استدعاء رئيس كوريا الجنوبية لاستجوابه وأوامر باعتقال مسؤولين

وكالات

أعلنت وكالة "يونهاب"، اليوم الاثنين، عن اعتزام المحققون في كوريا الجنوبية طلب حضور الرئيس المعزول يون سيوك يولـ للاستجواب بشأن مرسوم الأحكام العرفية.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان يوم السبت على مساءلته تمهيدا لعزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، بحسب العربية.

وتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أم لا.

ولم يستجب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أمس الأحد، لاستدعاء من ممثلي الادعاء.

وقالت يونهاب، إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا "0100 بتوقيت جرينتش" الأحد، لكنه لم يحضر.

وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر اليوم الاثنين.

وذكرت يونهاب أن ممثلي الادعاء طلبوا اليوم إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين عسكريين كبار.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.