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طائرة روسية تُغادر قاعدة حميميم في سوريا.. من على متنها؟

02:50 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

طائرة روسية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن طائرة تابعة للقوات الجوية أقلعت من قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها بعض الدبلوماسيين من روسيا وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية، أن عمل السفارة الروسية في دمشق مستمر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة خارجية بيلاروسيا قولها: إنه تم إجلاء جميع دبلوماسيي روسيا البيضاء من سوريا.

وفي وقت سابق من الأحد، أجلت روسيا جوا، قسما من طاقمها الدبلوماسي في العاصمة السورية، حسبما أعلنت موسكو.

وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان، إنه في 15 ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري إلى مطار تشكالوفسكي.

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