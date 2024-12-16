استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 13 أخرين إثر قصف إسرائيلي على حي الشجاعية ومخيم النصيرات

وكالات

استشهد 11 فلسطينيا، بينما أصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين شرق مدينة غزة، ووسط القطاع، وفقا لما ذكرته وفا.

واستشهد 6 أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة القرم في شارع البلتاجي بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم طفل، بالإضافة لإصابة 13 آخرين، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,976 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,759 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.