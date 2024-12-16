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الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف محافظة حجة اليمنية

01:46 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

غارات أمريكية بريطانية على اليمن أرشيفية

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وكالات

شن الطيران الأمريكي البريطاني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، غارة على مديرية ميدي في محافظة حجة اليمنية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مصدر أمني، إن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة اليمنية، مشيرا إلى أن العدوان شن غارة يوم أمس على مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

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