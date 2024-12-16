الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل السماح لها بتقديم مساعدات عسكرية للفلسطينيين

وكالات

طلبت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، من إسرائيل الموافقة على تقديم مساعدات عاجلة لقوات الأمن الفلسطينية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت وكالة "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من إسرائيل الموافقة على تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لتنفيذ عملية واسعة النطاق تقوم بها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأشارت "أكسيوس" إلى أن العملية الأمنية لاستعادة السيطرة على مدينة جنين ومخيم اللاجئين فيها، تعد أكبر عملية أمنية تقوم بها قوات الأمن الفلسطينية منذ أعوام.

وصرح مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، أن العملية تتركز على مجموعة مسلحة محلية تضم عناصر تابعين لحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس، وتتلقى كلتا المجموعتين تمويلا من إيران، حسب الموقع.

وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين: "هذه العملية هي لحظة حاسمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية"، إذ يؤكد مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون أن القيادة الفلسطينية أطلقت العملية خوفا من أن يحاول المسلحون الإسلاميون الذين قد يتشجعون، بعد سيطرة المسلحين على سوريا، على الإطاحة بالسلطة الفلسطينية.

وتشهد جنين اشتباكات واسعة النطاق بين الأمن الفلسطيني وبين "الفصائل الفلسطينية في جنين"، الذين تعتبرهم السلطة الفلسطينية خارجبن عن القانون.