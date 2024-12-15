الرئيس الأوكراني زيلينسكي يعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لسوريا

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو إنه بالتنسيق مع حكومته، يمكن استخدام الغذاء من برنامج الحبوب من أوكرانيا لمساعدة السكان السوريين.

وقال زيلينسكي: "الآن يمكننا مساعدة السوريين بالقمح والدقيق والنفط الأوكراني، وهذه منتجاتنا التي تُستخدم في جميع أنحاء العالم لضمان الأمن الغذائي".

وأضاف أنه يتعين الاتفاق على الأمور اللوجستية مع ممثلين من سوريا. وقال زيلينسكي: "سندعم بالتأكيد هذه المنطقة حتى يصبح السلام هناك دعامة أساسية في تحركنا نحو السلام الحقيقي".

وينص البرنامج الإنساني، الذي بدأ في عام 2022، على أن تقوم الدول المانحة ومنظمات أخرى بشراء المنتجات الزراعية مباشرة من المنتجين الأوكرانيين وإرسالها إلى الدول المحتاجة، خاصة في أفريقيا وآسيا.