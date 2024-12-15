مصر تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان وتطالب بتحرك دولي

وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أن الخطط الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني تخالف القانون الدولي وتعكس إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع، مما يؤكد افتقار إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وأضافت أن هذه السياسات تمثل استمرارًا لنهج الاستيلاء على الأراضي العربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر إسرائيل سلطة احتلال.

ودعت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لهذه الانتهاكات وحماية السيادة السورية ووضع حد لسياسات الاستيطان.