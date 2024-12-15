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الإمارات تدين قرار إسرائيل التوسع بالاستيطان في الجولان المحتلة

11:04 م الأحد 15 ديسمبر 2024

الإمارات

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(د ب أ)

أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة، ما يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت الوزارة عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

الإمارات الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان سوريا
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