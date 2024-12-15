ألمانيا: إخلاء سوق لعيد الميلاد في كولونيا بسبب حقيبة متروكة دون صاحب

(د ب أ)

تم إخلاء سوق لعيد الميلاد في مدينة كولونيا غربي ألمانيا بعد العثور على حقيبة متروكة دون صاحب.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأنهم بانتظار وصول خبراء إبطال مفعول المتفجرات، والذين سيقومون بفحص الحقيبة المشبوهة بدقة.

وأعلنت الشرطة عن تطويق المنطقة على نطاق واسع.

وكان سوق لعيد الميلاد في كولونيا تم إخلاؤه بالفعل أمس السبت بعد العثور على حقيبة متروكة، وبعد ذلك، لم يكتشف خبير في إبطال مفعول المتفجرات في هذه الحقيبة سوى رمال فقط.