حماس: السلطة تسعى للحفاظ على نفوذها على حساب القضية الفلسطينية

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود المرداوي، إن الرواية التي تروج لها أجهزة الأمن الفلسطينية تعكس "انتحارًا سياسيًا".

وأضاف القيادي في حماس، أن السلطة تحاول منذ ثلاثة عقود تضليل الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن إجراءاتها تتعارض مع القانون وتتنافى مع نهج المقاومة.

وأشار المرداوي إلى أن الانتفاضة والمقاومة هما ما أسس للسلطة الفلسطينية، إلا أن ما تقوم به الأخيرة الآن يهدف فقط للحفاظ على نفوذها، بعيدًا عن الدفاع عن القضية الفلسطينية.