قطر تدين مصادقة حكومة الاحتلال على خطة لتوسيع المستوطنات بالجولان المحتلة

(د ب ا)

أدانت دولة قطر بشدة، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، وعدتها حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، كما عبرت عن مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق، بحسب البيان.