حماس: اغتيال الصحفي أحمد اللوح جريمة حرب

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اغتيال جيش الاحتلال للصحفي أحمد اللوح، مصور قناة الجزيرة، ووصفت الحادثة بأنها جريمة حرب.

وأكدت الحركة أن استهداف اللوح يأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين في قطاع غزة.

واستشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح و5 من عناصر جهاز الدفاع المدني، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهرا.

وأفاد مستشفى العودة، في بيان، بأن الصحفي أحمد اللوح استشهد نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن قوات الاحتلال استهدفت 195 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.