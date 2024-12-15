الناطق باسم كتيبة جنين: أين القانون أثناء اقتحامات الاحتلال

وكالات

أكد الناطق باسم كتيبة جنين، التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن الكتيبة تركز جهودها على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي فقط، مشددًا على تبنيهم خيار المقاومة في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأشار الناطق إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اغتالت مطاردًا للاحتلال الإسرائيلي وطفلين بريئين، منتقدًا الدعوات التي تطالب المقاومين بتسليم أنفسهم، في مقابل مطالبة الكتيبة بتوفير الحماية لعناصرها من هجمات الاحتلال.

أعرب الناطق باسم كتيبة جنين عن احترامهم للقانون، لكنه تساءل عن غياب تطبيقه أثناء اقتحامات الاحتلال المتكررة.

وشهد مخيم جنين، الأحد، تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطيني ومسلحين في إطار عملية "حماية الوطن" التي أطلقتها السلطة الفلسطينية.

وأسفرت المواجهات عن مقتل يزيد جعايصة، القيادي في كتيبة جنين وأحد المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي.