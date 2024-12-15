الاحتلال يقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي التل والبركة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت مساء اليوم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، مما أسفر عن إصابة طفل وشاب بالرصاص.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المخيم عبر حاجز بيت فوريك، وأطلقت الرصاص وسط سماع دوي انفجارات.

وأوضحت المصادر أن طفلاً يبلغ من العمر 16 عامًا أصيب بشظايا في الرأس، فيما أصيب شاب عمره 22 عامًا برصاصة في اليد، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الاقتحام تسبب بحالة من التوتر الشديد في المنطقة، وسط استمرار الاعتداءات على السكان.