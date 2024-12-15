المكتب الإعلامي بغزة يطالب بوقف جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين

وكالات

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جرائم استهداف واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

يأتي هذا عقب استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح و5 من عناصر جهاز الدفاع المدني، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهرا.

وأشار مدير المكتب إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والصحفيين وطواقم الدفاع المدني، مؤكدًا أن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الإبادة ارتفع إلى 196 صحفيًا.

كما لفت إلى أن الاحتلال استهدف 43 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام لمدرسة "خليل عويضة" في بيت حانون شمالي قطاع غزة، داعيا العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال.

وحمّل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية القانونية عن المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.