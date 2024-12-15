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استشهاد مصور الجزيرة و5 من الدفاع المدني بقصف إسرائيلي على غزة

07:07 م الأحد 15 ديسمبر 2024

استشهاد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح

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وكالات

استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح و5 من عناصر جهاز الدفاع المدني، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهرا.

وأفاد مستشفى العودة، في بيان، بأن الصحفي أحمد اللوح استشهد نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن قوات الاحتلال استهدف 195 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

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