استشهاد مصور الجزيرة و5 من الدفاع المدني بقصف إسرائيلي على غزة
07:07 م الأحد 15 ديسمبر 2024
وكالات
استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح و5 من عناصر جهاز الدفاع المدني، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهرا.
وأفاد مستشفى العودة، في بيان، بأن الصحفي أحمد اللوح استشهد نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن قوات الاحتلال استهدف 195 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
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