الحماية المدنية الروسية: ناقلتا نفط روسيتان تواجهان مشكلة خطيرة قبالة شبه جزيرة القرم

موسكو - (د ب أ)

أفادت وكالة الحماية المدنية الروسية، اليوم الأحد، بأن ناقلتي نفط روسيتين تواجهان مشكلة خطيرة قبالة شبه جزيرة القرم، حيث جنحت إحداهما وانجرفت الأخرى خارج نطاق السيطرة.

وقالت وكالة الحماية المدنية إنه قد تم نشر طائرتي هليكوبتر وقاطرتين لنقل طاقمي ناقلتي النفط إلى بر الأمان. ويبلغ عدد أفراد الطاقمين 14 و15، على التوالي.

وبحسب ما ذكره شهود عيان، فقد انقسمت إحدى الناقلتين إلى نصفين، كما يبدو أن هناك مقطع فيديو متداول على الإنترنت يؤكد ذلك.

ومن جانبها، أكدت السلطات منذ ذلك الحين حدوث تسرب نفطي كبير.

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع أثناء ارتفاع الأمواج عند مضيق كيرتش الواقع بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف.

وكانت السلطات في القرم قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا بشأن هبوب عاصفة. وتحقق النيابة العامة حاليا بشأن الحادث لاحتمال انتهاك قواعد السلامة.