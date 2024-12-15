سقط من ارتفاع 150 مترًا.. وفاة مؤسس علامة أزياء شهيرة في إسبانيا

(وكالات)

لقي إيزاك أنديتش، مؤسس ومالك علامة "مانجو" العالمية للأزياء، مصرعه في حادث مأساوي أثناء تنزهه في منطقة كهوف مونتسيرات قرب برشلونة، إسبانيا.

ويبلغ أنديتش من العمر 71 عامًا، وسقط من ارتفاع 150 مترًا بينما كان برفقة أقاربه، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.

وأشارت صحيفة "إل بايس" إلى أن نجل أنديتش كان شاهدًا على الحادث، وتم استدعاء فرق الإنقاذ حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، ووصلت مروحية ووحدة إنقاذ متخصصة إلى الموقع، لكن الجهود لم تفلح في إنقاذ حياته.

وفي بيان مؤثر، قال توني رويز، الرئيس التنفيذي لشركة "مانجو": "رحيل إيزاك يترك فراغًا كبيرًا، لكنه ترك إرثًا يقتدي به الجميع. من واجبنا الحفاظ على المشروع الذي كان فخورًا به".

ونعى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، رجل الأعمال الراحل، مشيدًا بجهوده التي حولت "مانجو" من علامة تجارية إسبانية إلى واحدة من أبرز شركات الموضة العالمية.

كما عبر اتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا عن صدمته لفقدان أنديتش، واصفًا إياه بأنه أحد "أهم أعمدة الاتحاد".

وولد أنديتش في إسطنبول عام 1952، وانتقل مع عائلته إلى كتالونيا الإسبانية في الستينيات وهو في الثالثة عشرة من عمره.

وبدأ مسيرته التجارية ببيع القمصان لزملائه في المدرسة الثانوية الأمريكية ببرشلونة، ثم توسع لاحقًا إلى تجارة الجملة.

وافتتح رجل الأعمال أول متجر لـ "مانجو" في برشلونة عام 1984، ليبدأ بذلك رحلة نجاح عالمي.

بلغت ثروة أنديتش عند وفاته 4.5 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس"، وتوسعت "مانجو" منذ تأسيسها لتصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية في مجال الموضة، حيث افتتحت أول فرع لها في المملكة المتحدة عام 1999، واليوم تمتلك أكثر من 60 فرعًا في البلاد.