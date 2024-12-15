قصف أمريكي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة اليمنية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، عن قصف أمريكي بريطاني جديد استهدف محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن بعد توقف أكثر من أسبوع.

وذكرت الجماعة، في بيان مقتضب بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسمها، أن "العدوان الأمريكي البريطاني قصف بغارة مديرية التحيتا في محافظة الحديدة غربي اليمن".

ويأتي قصف اليوم بعد توقف الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن منذ أكثر من أسبوع.

وخلال الأيام الماضية، أعلن الحوثيون استهداف خمس سفن أمريكية في خليج عدن، وشن هجمات على مواقع في إسرائيل.

ومنذ 12 يناير الماضي ، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم دولي شن غارات على مواقع الحوثيين، "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.