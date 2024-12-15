استشهاد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح في قصف إسرائيلي على غزة

وكالات

استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح اليوم الأحد في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 44 ألفًا و976 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 106 ألفًا و759 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازر، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و135 مصابًا.