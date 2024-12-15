اجتماع (أوابك) الوزاري يقر إعادة هيكلة المنظمة وتغيير اسمها إلى ""AEO

كتبت- دينا كرم:

أقرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول( أوابك) اليوم الأحد، إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية انشائها، وتطوير أعمالها وتغيير اسمها إلى ( المنظمة العربية للطاقة – AEO )، بحسب بيان وكالة الأنباء الكويتية.

وقال جمال اللغواني، الأمين العام للمنظمة، إن هذا القرار يعطي الضوء الأخضر للأمانة العامة لمواصلة جهود تطوير أنشطة المنظمة وأعمالها.

وأضاف اللغواني، أنه بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع التي تضمنت التعديلات المقترحة علي اتفاقية إنشاء المنظمة، ذكر أن التعديلات الجوهرية المقترحة علي الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.

وأوضح اللغواني، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراحٍ تقدمت به السعودية.

وأكد علي أن، الأمانة العامة للمنظمة ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل.