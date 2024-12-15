عن طريق جواسيس.. إسرائيل: إيران صورت قواعد هامة جنوب البلاد قبل هجومها الصاروخي

كتبت- سلمى سمير:

كشفت السلطات الإسرائيلية أن إيران أرسلت جواسيس لتصوير قاعدة "نيفاتيم" الجوية في جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي، وذلك قبل أسابيع من إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على القاعدة، وذلك وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن العملاء الذين تم القبض عليهم لم يكونوا مدربين بشكل خاص، ولم يظهروا أي سلوك مثير للشكوك في حياتهم اليومية، قائلة إنهم كان يبدوا عليهم أنهم يعانون من مشكلات مالية.

وأفادت السلطات الإسرائيلية أن الصور التي التقطها هؤلاء العملاء وفرت معلومات استخباراتية حيوية حول الموقع، مما ساعد إيران في التخطيط للاستهداف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت في أكتوبر الماضي مجموعة من سبعة أفراد من حيفا، شمال إسرائيل، بتهمة العمل لصالح إيران.

والمتهمين هم جزء من شبكة أكبر تضم أكثر من 30 شخصًا اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية العام الماضي، في إطار مكافحة التجسس، وذلك بتهم تتراوح من تصوير القواعد العسكرية إلى محاولات اغتيال مسؤولين إسرائيليين.

وأضافت "سي إن إن" أن السلطات الإسرائيلية واصلت كشف المزيد من الخلايا الإيرانية المزعومة، حيث ألقت القبض مؤخرًا على مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 33 عامًا بتهمة تنفيذ مهام لصالح إيران مقابل أموال طائلة.

ووفقًا لقائد شرطة إسرائيل، ماور جورين، فإن هذا العدد من الاعتقالات يعد غير مسبوق في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأخيرة تكشف عن تصعيد واضح في جهود إيران لاختراق الأمن الإسرائيلي، مؤكدًا أنه في السنوات الماضية، كان عدد المعتقلين على خلفية هذا النوع من الأنشطة يمكن حسابه على أصابع اليدين فقط.