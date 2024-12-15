الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة توسيع المستوطنات في الجولان المحتل

وكالات

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتلة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة وافقت بالإجماع على تشجيع النمو الديموجرافي في مستوطنات الجولان المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار.

وقال نتنياهو "سنواصل السيطرة على الجولان وتوسيع المستوطنات بها".

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية على العديد من المناطق السورية، تجاوزت هضبة الجولان المحتلة، نحو العاصمة دمشق، ساهمت في تدمير ما تبقى من مقدرات الجيش السوري.