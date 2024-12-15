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أول تعليق من أيرلندا على إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن

04:10 م الأحد 15 ديسمبر 2024

سيمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي

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وكالات

وصف رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الأحد، قرار إغلاق إسرائيل لسفارتها في العاصمة دبلن بأنه "مؤسف للغاية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل قررت إغلاق سفارتها في العاصمة الأيرلندية دبلن، مبررًا تلك الخطوة باتباع الحكومة الأيرلندية سياسات وصفها بـ "المعادية لإسرائيل".

واعتبر ساعر أن أيرلندا "تجاوزت جميع الخطوط الحمراء" في تعاملها مع إسرائيل، مشيرًا في بيان صدر عن وزارة الخارجية، إلى أن دبلن كانت قد "اعترفت من جانب واحد الدولة الفلسطينية"، وأعلنت مؤخرًا عن انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية في محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إغلاق إسرائيل سفارتها أيرلندا
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