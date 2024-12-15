وزير الخارجية الإيراني يؤكد ضرورة استمرار المشاورات مع روسيا

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، خلال لقائه السفير الإيراني لدى موسكو على ضرورة استمرار المشاورات مع روسيا.

واجتمع سفير إيران لدى موسكو، كاظم جلالي، مع عراقجي حيث أطلعه حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية والمتابعات المنجزة لتوسيع العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة لا سيما الاقتصادية والتجارية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد عراقجي على اهتمام إيران الخاص بتطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران وموسكو.

وأشار عراقجي إلى المواقف المشتركة للبلدين في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، معتبرا أنه من الضروري أن تستمر المشاورات بين البلدين لتحقيق المصالح المتبادلة والمساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.