وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي

(وكالات)

استقبل وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي.

واستهل عبد العاطي اللقاء بتهنئة اليماحي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تقدير مصر للدور الهام الذي يلعبه البرلمان العربي للتعبير عن صوت الشعوب العربية في القضايا ذات الأولوية، وتشكيل جبهة برلمانية عربية موحدة للدفاع عن المصالح العربية في الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود تطوير عمل البرلمان العربي وتعزيز دوره على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق مصالح الشعوب العربية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، معربًا عن حرص مصر على مواصلة التنسيق مع رئاسة البرلمان العربي، على ضوء أهمية تطوير العمل البرلماني العربي وتعزيز علاقات التعاون بين البرلمانات العربية واتحاد البرلمانيين العرب.

كما أشار إلى ضرورة الارتقاء بدور البرلمان العربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول العربية، ودفع أوجه التعاون في هذه المجالات بالتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية.