نتنياهو يطالب بتشديد "التعتيم الإعلامي" على مفاوضات الأسرى



(وكالات)



ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرقابة العسكرية "تشديد التعتيم الإعلامي" على التقارير المتعلقة بمفاوضات إعادة الأسرى.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن هناك تقدمًا في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.



ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة على مراحل، بدءًا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واستمرارًا مع إدارة ترامب التي ستتولى في يناير 2025.



وستكون المرحلة الأولى إنسانية و ستتضمن إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 7 أسابيع.