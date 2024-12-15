الرئيس الكوري الجنوبي يرفض الامتثال لأمر استدعاء النيابة العامة

سول - (د ب أ)

قال ممثلو النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن رئيس البلاد يون سوك يول، لم يمتثل اليوم، لأمر الاستدعاء الذي أصدروه له، وأضافوا أنهم سيصدرون أمر استدعاء آخر قريبا، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال فريق الادعاء الخاص، الذي يقوم بالتحقيق بشأن فرض يون للأحكام العرفية، إنه كان قد أرسل أمر استدعاء إلى يون يوم الأربعاء الماضي، حيث طلب منه الحضور إلى مكتب الإدعاء العام لمنطقة سول المركزية بغرض استجوابه، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، إلا أن يون لم يحضر.

وتعتزم النيابة العامة إرسال أمر استدعاء ثان إلى يون يوم غد الاثنين.

وقال مسؤول في النيابة إنه قد تم إرسال أمر الاستدعاء إلى مكتب يون، وأن النيابة أكدت وصوله.

ومع ذلك، رفض المسؤول تأكيد ما إذا كان يون قد قدم أي أسباب لعدم الامتثال لأمر الاستدعاء.