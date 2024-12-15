هجوم بطائرات مسيرة يستهدف العاصمة الشيشانية جروزني

(وكالات)

أفادت وسائل إعلام محلية في الشيشان، اليوم الأحد، بأن العاصمة الشيشانية "جروزني" تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، فجر اليوم.

ويعد هذا الهجوم، هو الحادثة الثالثة من نوعها هذا الشهر التي تستهدف المنطقة والأهداف الحيوية في جنوب شرق أوكرانيا والشيشان.

وبحسب قنوات مثل "نيوسو" و"أوستوروزنو نوفوستي" المعارضة للسلطة، على منصة "تليجرام" استهدفت الطائرات المسيرة معسكرًا عسكريًا وقاعدة تابعة لوحدة قوات الشرطة الخاصة المعروفة بـ"أو إم أو إن".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت لحظات الهجوم، فيما لم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عنه.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الشيشانية أو الروسية حول طبيعة الهجوم أو الجهات المسؤولة عنه، الذي يشتبه في وقوف أوكرانيا خلفه.