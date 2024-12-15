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بعد زيارته الأولى عقب سقوط الأسد.. المبعوث الأممي لسوريا يدعو لعملية سياسية شاملة

01:27 م الأحد 15 ديسمبر 2024

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون

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دمشق - (د ب أ)

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد، إن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة ويقودها السوريون بأنفسهم.

ونقل (تلفزيون سوريا) التابع للفصائل السورية المسلحة عن بيدرسون قوله لدى وصوله العاصمة دمشق اليوم، "نحن على تواصل مع كافة أطياف الشعب السوري، ولا نريد أي عمليات انتقامية في سوريا".

وشدد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، متمنيا رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.

وأفاد "تلفزيون سوريا"، في وقت سابق، بـ "وصول المبعوث الأممي بيدرسون إلى دمشق في أول زيارة له بعد إسقاط نظام الأسد".

وكانت قوات الفصائل السورية المسلحة، قد سيطرت يوم الأحد الماضي على العاصمة دمشق وأطاحت بحكومة الرئيس بشار الأسد بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما.

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