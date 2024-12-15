الأسوأ منذ 90 عامًا.. فرنسا: مقتل 11 شخصًا في مايوت جراء إعصار تشيدو

كيب تاون - (د ب أ)

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مايوت بعد أن ضرب إعصار تشيدو المنطقة الواقعة في المحيط الهندي.

وأضافت الوزارة أنه من الصعب الحصول على إحصاء دقيق للقتلى والجرحى، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

وذكر مستشفى في مايوت أن تسعة أشخاص في حالة حرجة بالمستشفى، كما أصيب 246 آخرون.

يشار إلى أن الإعصار المداري ضرب جنوب شرق المحيط الهندي، وأثر أيضا على جزر القمر ومدغشقر.

وقال مسؤولون إن مايوت كانت في مسار الإعصار، بشكل مباشر، وتعرضت لأضرار جسيمة أمس السبت. وقال حاكم مايوت إنه أسوأ إعصار يضرب مايوت منذ 90 عاما.

ووصل إعصار تشيدو الآن إلى موزمبيق في البر الرئيسي الأفريقي، حيث حذر مسؤولو الطوارئ من أن 2.5 مليون شخص يمكن أن يتضرروا في إقليميين شماليين.