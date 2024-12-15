ليبرمان: نتنياهو يضحي بإسرائيل للحفاظ على ائتلافه الحكومي

(وكالات)

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضحي بإسرائيل من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي، داعيًا إلى وقف ما أسماه بـ "الجنون الحالي".

وتابع ليبرمان، أنه لا يمكن القتال ضد إيران والمحكمة العليا الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة في الوقت ذاته.

وأشار ليبرمان إلى أن قانون التهرب من الخدمة ومحاولة السيطرة على المحكمة العليا وعزل المستشارة القضائية يهدد باقتتال داخلي.

وفي وقتٍ سابق، قدم عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب الليكود، مقترحًا يقضي بمناقشة الحكومة إقالة المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، وأيد 51 نائبًا (من أصل 120) المقترح، بينما قاطعت المعارضة التصويت.

ويتهم اليمين المتطرف ميارا بعرقلة سياسات الحكومة من خلال اختراع عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها.