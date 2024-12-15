مقتل 70 شخصًا جراء هجمات لداعش على البادية السورية



(وكالات)

صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن تنظيم "داعش" شن سلسلة من الهجمات الدامية في البادية السورية، أسفرت عن مقتل 70 شخصًا، غالبيتهم من عناصر القوات التابعة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.



وأوضح المرصد أن التنظيم استغل الفراغ الأمني الناجم عن انسحاب قوات النظام السوري والجماعات الموالية له من مناطق البادية، مما سمح لـ"داعش" بتوسيع نفوذه وشن هجمات منظمة.

وأضاف البيان أن التنظيم نفذ 6 هجمات منذ فرار رأس النظام السوري في الثامن من الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل 52 عسكريًا و18 مدنيًا.

وذكر المرصد، أن داعش أعدم 9 من رعاة الأغنام في ريف حمص بالبادية السورية خلال اليومين الماضيين، وهو يعكس بحسبه تصاعدًا مقلقًا في وتيرة العنف تجاه المدنيين.



وكان ممثل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عبد السلام أحمد، قد دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للإدارة الذاتية الكردية، مشيرًا إلى أن نشاط "داعش" تصاعد بشكل ملحوظ شمال شرق سوريا مستغلًا حالة الفوضى التي أعقبت تغيير السلطة في دمشق.