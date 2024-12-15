نتنياهو وترامب يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في سوريا والحرب في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الوضع في سوريا والحرب في غزة واتفاق الأسرى الإسرائيليين، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه ليس هناك أي بيانات أو معلومات رسمية بشأن المكالمة الهاتفية.

وذكرت تقارير أن الجانبين ناقشا اتفاقا محتملا بشأن الأسرى والحرب ضد حماس في غزة والوضع في سوريا.