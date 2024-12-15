تركيا تعلن عودة 7621 سوريا إلى بلادهم في 5 أيام



أنقرة 15 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عودة 7 آلاف و621 سوريا إلى بلادهم خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

وأفاد يرلي قايا في منشور عبر منصة "إكس" بأن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا "بشكل طوعي وآمن ومشرف ومنتظم" خلال الأيام التي سبقت الإطاحة بنظام بشار الأسد، كان 310 في 6 ديسمبر، و176 في 7 ديسمبر، و240 في 8 ديسمبر .

وأشار إلى أنه "بعد تحرر سوريا عاد 1259 سوريا في 9 ديسمبر، و1669 في 10 ديسمبر، و1293 في 11 ديسمبر، و1553 في 12 ديسمبر، و1847 في 13 ديسمبر ".

وكان الوزير يرلي قايا أعلن يوم الاثنين الماضي أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و936 ألف شخص.

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.